Мир 08 мая 2023, 21:41 Всемирный банк выделил Украине кредит на выплаты зарплат Минфин Украины получил от Всемирного банка почти 190 млн евро на выплаты зарплат Pxhere

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Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка. Эта сумма пойдет на погашение долгов по зарплатам госслужащим и педагогам. Об этом говорится на сайте министерства финансов страны.

«В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 миллиона евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, средства направят на частичное возмещение расходов государственного бюджета, связанных с обеспечением оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль текущего года, а также «обеспечить устойчивое государственное управление на Украине».

Уточняется, что срок погашения кредита от МАР составляет 10 лет с четырехлетним льготным периодом, написали «Известия».

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз выделит один миллиард евро на экстренное восстановление Украины. По его словам, для восстановления экономики страны потребуется около 411 миллиардов евро.