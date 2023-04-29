Мир 29 апреля 2023, 20:18 Евросоюз выделит 1 млрд евро на восстановление Украины ЕС выделит дополнительный миллиард евро на экстренное восстановление Украины Pxhere

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Евросоюз дополнительно выделит один миллиард евро на экстренное восстановление Украины. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис после неформальной встречи министров экономики и финансов стран — членов ЕС. Его процитировал ТАСС.

«Что касается Украины, Евросоюз привлечет дополнительно один миллиард евро для нужд экстренного восстановления, финансовые потребности которого составляют 14 миллиардов евро», — отметил он.

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По его словам, Украине потребуется около 411 миллиардов евро для восстановления экономики страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что помощь Североатлантического альянса киевскому режиму уже составила порядка 150 миллиардов евро. По его словам, члены блока наращивают поставки военной техники для украинской армии.

Нидерланды в рамках программы Всемирного банка передадут киевскому режиму 40 миллионов евро. Эти средства пойдут на поддержку украинских фермеров.