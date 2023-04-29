29 апреля 2023, 20:18
Евросоюз выделит 1 млрд евро на восстановление Украины
ЕС выделит дополнительный миллиард евро на экстренное восстановление Украины
Евросоюз дополнительно выделит один миллиард евро на экстренное восстановление Украины. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис после неформальной встречи министров экономики и финансов стран — членов ЕС. Его процитировал ТАСС.
«Что касается Украины, Евросоюз привлечет дополнительно один миллиард евро для нужд экстренного восстановления, финансовые потребности которого составляют 14 миллиардов евро», — отметил он.
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По его словам, Украине потребуется около 411 миллиардов евро для восстановления экономики страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что помощь Североатлантического альянса киевскому режиму уже составила порядка 150 миллиардов евро. По его словам, члены блока наращивают поставки военной техники для украинской армии.
Нидерланды в рамках программы Всемирного банка передадут киевскому режиму 40 миллионов евро. Эти средства пойдут на поддержку украинских фермеров.
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