Мир 06 апреля 2023, 18:03 Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году Всемирный банк ожидает сокращения ВВП России на 0,2% в 2023 году piqsels

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Всемирный банк улучшил прогноз по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году. Его сокращение ожидается на 0,2% вместо 3,3%, сообщил ТАСС.

Согласно прогнозу на 2024 год, рост российского ВВП составит 1,2%. В 2025 году ожидается рост в размере 0,8%.

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В конце марта председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что спад экономики в стране оказался неизбежным, но умеренным. В 2024 году, по его словам, мировые организации спрогнозировали рост ВВП выше значений развитых стран. Российская экономика вернулась к наращиванию показателей. А в 2024 году ожидается выход на темпы роста ВВП выше развитых стран, добавил премьер-министр.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что украинский кризис приведет к падению темпов роста валового внутреннего продукта глобальной экономики ниже 3% в 2023 году. По ее словам, текущий год будет тяжелым. Источником динамики на сегодняшний день является Азия, добавила Георгиева.