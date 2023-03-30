Мир 30 марта 2023, 08:28 Темпы роста ВВП глобальной экономики упадут ниже 3% на фоне украинского конфликта Глава МВФ Георгиева: темпы роста ВВП глобальной экономики будут ниже 3% в 2023 году Unsplash

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Конфликт на Украине приведет к падению темпов роста ВВП глобальной экономики ниже 3% в этом году. С таким прогнозом выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме, сообщил ТАСС.

«Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним тяжелым годом, темпы роста глобальной экономики упадут ниже 3%», — сказала она, уточнив, что падение произойдет в связи с эффектом ситуации на Украине.

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Георгиева добавила, что сейчас в мире появился тренд быстрого перехода от низких к гораздо более высоким процентным ставкам. Она предупредила, что инфляция неизбежно создаст турбулентность для банковского сектора ряда экономически развитых стран. Конкретные государства директор-распорядитель МВФ называть не стала.

По ее мнению, сейчас странам становится все более трудно формулировать стратегию развития. Источником динамики сегодня является Азия, добавила она.

МВФ прогнозирует, что в 2023 году вклад Китая и Индии в глобальный рост составит 50%. Но несмотря на это, по словам Георгиевой, даже эти страны будут ощущать нестабильность.