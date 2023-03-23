Важное 23 марта 2023, 12:17 Россия выйдет в 2024 году на темпы роста ВВП выше развитых стран — Мишустин Премьер Мишустин допустил, что в 2024 году рост ВВП России превысит объемы развитых стран РИА «Новости»

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Спад экономики в России оказался умеренным, и в 2024 году международные организации спрогнозировали рост ВВП выше значений развитых стран. Об этом заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Он сказал, что неизбежный в сложившейся ситуации спад оказался вполне умеренным. Экономика, по его словам, вернулась к траектории роста. По итогам 2023 года произойдет позитивная динамика, а в будущем — рост, превышающий показатели соседей.

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«Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам <…> выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024-м», — сказал глава кабмина.

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Михаил Мишустин назвал санкционный удар, который нанесли России, уникальным, равным которому не происходило в современной истории. Правительство, по его словам, работало над контрмерами практически в режиме штаба. При этом оно старалось не только нивелировать влияние ограничений, но и заложить условия для будущего развития.