Всемирный банк приостановил программу помощи Афганистану из-за талибов*

Всемирный банк временно отказался от помощи Афганистану после захвата власти в стране талибами*. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря банка.

«Мы приостановили выплаты по нашим операциям в Афганистане. Мы активно следим за ситуацией и оцениваем ее», — сообщил представитель банка.

По словам собеседника агентства, они обеспокоены ситуацией в Афганистане, дальнейшим развитием страны и нарушением прав женщин.

Банк приостановил финансирование после заявления «Талибана»* Забихуллы Муджахида о запрете вывоза из Афганистана долларов и исторических ценностей. Ранее Международный валютный фонд также приостановил финансовую помощь Афганистану.

Всемирный банк намерен продолжать проводить консультации с международным сообществом и партнерами, а также искать способы сохранить «с трудом завоеванные достижения в области развития».

По данным на сайте Всемирного банка, он предоставил Афганистану 5,3 миллиарда рублей с 2002 года. До приостановки в стране финансировались 27 действующих проектов на сумму более двух миллиардов долларов. Это были проекты по развитию сельского хозяйства и платежных систем в Афганистане.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.