Талибы* запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники

Движение «Талибан»* запретило вывозить за границу Афганистана американские доллары и исторические памятники. Как сообщило «РИА Новости», такое сообщение боевики распространили во вторник.

«Доводим до сведения граждан, что категорически запрещена контрабанда или вывоз за рубеж морским или наземным путем долларов и исторических памятников. Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом», — говорится в заявлении.

Американские СМИ уже сообщали, что Вашингтон приостановил поставку долларов в Афганистан прямо перед тем, как боевики «Талибана*» вошли в Кабул. Администрация президента США объяснила это тем, что нельзя допустить попадания крупных сумм в руки террористов. В этих целях были также заморожены некоторые американские банковские резервы.

О том, что материальная помощь Афганистану приостанавливается, заявили также в Международном валютном фонде. Там отметили, что пока неясно, что происходит с руководством страны. В МВФ решили не переводить Афганистану очередной транш помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Американские издания сообщили, что помощь беженцам из Афганистана со стороны США тоже не всегда идет по плану. Речь о состоянии базы размещения афганцев в Катаре, где, по словам журналистов, совершенно нечеловеческие условия, полная антисанитария, крысы и фекалии.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ