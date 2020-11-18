Всех зараженных коронавирусом норок уничтожили в Дании

В Дании на фермах уничтожены все норки, зараженные коронавирусом. О своем решении датское правительство сообщило еще 4 ноября.

«Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19», — говорится в сообщении Управления ветеринарии и пищевых продуктов, опубликованном в Twitter.

В начале ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что все норки на зверофермах должны быть убиты. Потому что они являются переносчиками коронавируса, из-за чего действие вакцины может стать не таким эффективным. По ее данным, 12 фермеров уже заразились от норок новым вирусом. Правительство пообещало возместить фермерам убытки.

На прошлой неделе премьер-министр сообщила, что у правительства не было достаточных юридических оснований для того, чтобы требовать от заводчиков убивать всех, в том числе и здоровых норок. В парламенте начали готовить проект, который позволил бы при необходимости требовать подобное.