Все поголовье норок уничтожат в Дании из-за нового штамма COVID-19

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что все норки на зверофермах должны быть убиты. По ее данным, 12 работников ферм заразились от них новым видом коронавируса, который слабо реагирует на антитела. Это ставит под угрозу действенность будущей вакцины.

Датский премьер предположила, что в противном случае новый штамм может распространиться не только на всю страну, но и на весь мир. Издание Politiken сообщило, что в уничтожении зверьков, в том числе, племенных, фермерам помогут военные и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. Государство пообещало возместить фермерам убытки, которые оцениваются в 362-441миллионов долларов. В Дании в разведении находятся 15-17 миллионов норок.

«Сегодня в соответствии с Международным кодексом здравоохранения Дания проинформировала Европейское агентство связи и ВОЗ об обнаружении мутировавшего коронавируса», — сообщил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

Новый вид инфекции был обнаружен на 207 норковых фермах. Стада животных погибли на 67 фермах, еще 23 фермы находятся под подозрением.

По данным агентства АР, Дания является одним из основных мировых экспортеров меха норки, производящий около 17 миллионов шкурок в год. Корпорация Kopenhagen Fur, из 1500 датских заводчиков, поставляет 40% мирового рынка норковых шкурок. Большая часть экспортируется в Китай и Гонконг.

Профессор ветеринарии и медицины дикой природы Орхусского университета Кристиан Зонне считает принятое правительством решение правильным. По его мнению, к запрету на разведение норки немедленно должны присоединиться Польша и Китай.

Финский пушной аукционист Магнус Юнг, генеральный директор Saga Furs, заявил The Guardian, что новость повергла его в шок. По его подсчетам, популяция норок в Дании стоит 350-400 миллионов евро. Он сообщил, что случаи заражения норками человека ранее были зафиксированы в Нидерландах, Испании и Швеции. Вполне возможно, что они будут выявлены и в других странах.