Датские власти признали ошибкой решение истребить норок из-за коронавируса

В Дании назвали неверным принятое ранее решение об уничтожении популяции норок в стране. Животных хотели истребить, поскольку они могли распространять коронавирус.

У правительства не было достаточных юридических оснований для того, чтобы требовать от заводчиков убивать всех, в том числе и здоровых норок. Об этом заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен в эфире телеканала TV2.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Могенс Йенсен, уточнило издание Berlingske, извинился перед заводчиками, разослав им письма с соответствующим содержанием. В них глава профильного ведомства заметил, что власти лишь рекомендовали уничтожить животных, но не настаивали на этом.

Фредериксен на прошедшей пресс-конференции признала, что сожалеет о сложившейся вокруг «юридического аспекта вопроса» ситуации.

В парламенте Дании сейчас готовят законопроект, который позволил бы властям требовать подобных мер в случае необходимости. Документ едва ли найдет поддержку у парламентариев, считают СМИ.

На прошлой неделе Метте Фредериксен заявила, что норок на зверофермах стран необходимо уничтожить. Власти сочли, что животные могут заразить людей мутировавшим коронавирусом. Инфекцию обнаружили более чем на 200 фермах, почти на трети из них норки погибли. Решение об убийстве остальных животных заводчики и простые граждане встретили с возмущением.