Мир 18 февраля 2024, 18:55 «Все время нас видят». Снайперша ВСУ пожаловалась на российские дроны Снайпер ВСУ Белозерская: украинских солдат раздражают российские дроны РИА «Новости»

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Украинских солдат раздражают российские беспилотники. Об этом в интервью изданию The Sun рассказала снайпер ВСУ Елена Белозерская.

Британские журналисты спросили снайпершу о том, как изменились сегодняшние битвы против России по сравнению с боями 2014 и 2017 годов. По словам Белозерской, характер войны стал более сложным.

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«Дроны противника очень раздражают — что бы мы ни делали, враг практически все время нас видит», — сказала она.

Вооруженные силы Украины активно используют дроны в конфликте с Россией. Причем большое количество беспилотников запускают на приграничные российские территории.

Несколько дней назад ВСУ запустили дрон-камикадзе в село Безымено Белгородской области. При обстреле контузило мужчину, который ехал на тракторе.

Также украинские боевики нанесли удар по Белгороду в минувший четверг, 15 февраля. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ранения получили 20 человек.