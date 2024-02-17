17 февраля 2024, 22:06
Мужчину контузило при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Гладков: водителя трактора контузило из-за разрыва снаряда ВСУ возле машины
Мужчину контузило при обстреле украинскими боевиками села Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские боевики обстреляли окраину села Безымено Грайворонского городского округа.
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«Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга», — написал глава региона.
Гладков добавил, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение, ему оказывают всю необходимую помощь.
Ранее Минздрав РФ сообщил о состоянии 14 раненых россиян, в числе которых двое детей, пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода 15 февраля.
Медики оценили состояние восьми пациентов как средней степени тяжести, четверых взрослых и одного ребенка — как тяжелое. Еще один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, врачи пытаются сохранить ему жизнь.
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