Происшествия 17 февраля 2024, 18:17 Стало известно о состоянии раненных при обстреле Белгорода Минздрав: 14 раненых при обстреле Белгорода остались в больницах РИА «Новости»

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Получившие ранения во время обстрела Белгорода 14 пострадавших продолжили лечение в больнице. Среди раненых — двое детей, сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что один из пациентов находится в крайне тяжелом состояние. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

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В тяжелом состоянии четверо взрослых и один ребенок. Состояние еще восьми раненых медики оценили как средней степени тяжести.

Украинские боевики нанесли массированный удар по Белгороду и его пригородам в минувший четверг, 15 февраля. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 20 человек.

Минобороны сообщило, что для удара по городу ВСУ использовали 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Все боеприпасы сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Но осколки упали на жилые дома, магазины, предприятия, школьные площадки и попали в торговый центр, где взорвались.

Самые серьезные травмы получили двое взрослых и двое детей, которых отправили на лечение в Москву.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у мальчика диагностировали перелом бедра и осколочные ранения лица, у девочки один осколок пробил брюшную полость, другой застрял в ноге. Она также получила сотрясение мозга. У взрослых диагностировали травмы рук и ног.

Остальных пострадавших доставили в больницы города, где врачи приступили к оказанию медицинской помощи.