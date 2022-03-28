«Речь не идет». Лавров — об отсутствии угрозы изоляции России в мире
Глава МИД Лавров: у России много партнеров в мире, об изоляции речи не идет
России не грозит международная изоляция, поскольку у страны много партнеров в мире, помимо западных стран. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
«Ни о какой изоляции речи не идет, у России огромное количество партнеров в мире», — подчеркнул дипломат.
Он отметил, что Запад всегда найдет основание для введения санкций, так как первоначальной задачей является сдерживание развития России, а не решение конкретно обозначенной проблемы.
Также Лавров отметил, что в настоящее время внешняя политика Евросоюза приобретает все более антироссийский характер.
Ранее Лавров сообщил, что западные страны пытаются уничтожить Россию в целом.