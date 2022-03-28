России не грозит международная изоляция, поскольку у страны много партнеров в мире, помимо западных стран. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Ни о какой изоляции речи не идет, у России огромное количество партнеров в мире», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Запад всегда найдет основание для введения санкций, так как первоначальной задачей является сдерживание развития России, а не решение конкретно обозначенной проблемы.

Также Лавров отметил, что в настоящее время внешняя политика Евросоюза приобретает все более антироссийский характер.

Ранее Лавров сообщил, что западные страны пытаются уничтожить Россию в целом.