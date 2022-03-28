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    28 марта 2022, 12:26

    «Речь не идет». Лавров — об отсутствии угрозы изоляции России в мире

    Глава МИД Лавров: у России много партнеров в мире, об изоляции речи не идет

    Максим Зинкин

    России не грозит международная изоляция, поскольку у страны много партнеров в мире, помимо западных стран. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

    «Речь не идет». Лавров — об отсутствии угрозы изоляции России в мире

    «Ни о какой изоляции речи не идет, у России огромное количество партнеров в мире», — подчеркнул дипломат.

    Он отметил, что Запад всегда найдет основание для введения санкций, так как первоначальной задачей является сдерживание развития России, а не решение конкретно обозначенной проблемы.

    Также Лавров отметил, что в настоящее время внешняя политика Евросоюза приобретает все более антироссийский характер.

    Ранее Лавров сообщил, что западные страны пытаются уничтожить Россию в целом.