Названо условие начала реальных переговоров России с Украиной

Переговоры России с Украиной не принесут существенного результата, поскольку украинская сторона полностью контролируется Западом. Об этом «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Ждать от раунда переговоров нечего. Прочитал очередное заявление господина Зеленского, там слово „компромисс“ не присутствует, вернее, его попытки. Он заявляет о приоритетах: это суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности. Это то, что он хочет получить, а что должна получить другая сторона?» — задался вопросом Светов.

По его мнению, после завершения специальной операции России на Украине нацистские движения в соседней стране могут начать подниматься вновь.

«В качестве гаранта безопасности нам предлагают членов НАТО (США, Турция, Польша). <…> Нам и до этого твердили, что НАТО дает гарантии», — продолжил Светов.

Политолог уверен, что настоящие переговоры между сторонами начнутся, когда окруженные российскими военными города будут взяты под контроль ВС РФ. После необходимо установить контроль над территорией Украины.

«Пока это одно затягивание, Зеленский перестал твердить о встрече с Путиным. Ему по мозгам дали американцы, он эту тему снял», — сказал журналист.

Также Светов отметил, что отказ Украины от регулярного обмена с Россией пленными свидетельствует о боязни киевского режима признавать большое количество пленных украинцев.

Накануне представительство Турции сообщило, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле 29–30 марта.

Ранее прошло три очных раунда переговоров Москвы и Киева по ситуации на Украине. Они состоялись в Белоруссии и стартовали 28 февраля.