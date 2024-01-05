Мир 05 января 2024, 10:37 Американский бомбардировщик B1 Lancer разбился в США ABC News: бомбардировщик ВВС США потерпел крушение в Южной Дакоте U.S. Department of Defense

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Бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer вечером 4 января разбился во время выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где находится авиабаза Эллсворт. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Крушение произошло во время захода самолета на посадку. Четыре члена экипажа катапультировались, их жизни ничто не угрожает.

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Руководство базы Эллсворт подтвердило, что Rockwell B-1 Lancer разбился. Специальная комиссия установит причины происшествия.

В ноябре 2023 года Пентагон сообщил, что вертолет ВВС США упал в восточной части Средиземного моря, погибли пять американских военнослужащих.

В мае истребитель F-16 американского производства потерпел крушение в Испании. Во время учений НАТО Cold Response в Норвегии разбился еще один самолет ВВС США.