Мир 10 февраля 2024, 00:56 Частный самолет потерпел крушение во Флориде Частный самолет Bombardier Challenger 604 разбился в штате Флорида в США Freepik

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Частный самолет Bombardier Challenger 604 потерпел крушение в Америке. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале со ссылкой на американские СМИ.

В материале сказано, что самолет может вмещать до 14 пассажиров. Он упал на трассе около города Нейплс в штате Флорида и врезался в машину. В результате крушения аппарат загорелся. Сколько именно пассажиров было внутри и пострадал ли кто-нибудь — неизвестно.

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Ранее американский истребитель F-16 разбился рядом с западным побережьем Южной Кореи. Воздушное судно упало в море, спасенный летчик не пострадал.

Еще одна авиакатастрофа произошла в начале января этого года — бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился в ходе выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт.