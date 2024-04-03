03 апреля 2024, 15:33
Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты «Мир»
Банки Киргизии прекратили обслуживать карты «Мир» во избежание санкций
Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживать карты «Мир» с 3 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель межбанковского процессингового центра республики.
«К сожалению, всеми банками Кыргызстана было принято такое решение, чтобы не попасть под санкции», — сообщил собеседник агентства.
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Он добавил, что от работы с картами «Мир» отказались даже финансовые организации с зарубежными процессинговыми центрами.
Ранее карты «Мир» перестали обслуживать в большинстве банков Армении. Такое решение кредитные организации страны приняли из-за риска вторичных санкций со стороны США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что многие страны столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов. Приложение бесконтактной оплаты картой «Мир» также пропало из Google Play.
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