27 марта 2024, 12:53
Приложение бесконтактной оплаты картой «Мир» пропало из Google Play
Приложение Mir Pay удалили из каталога Google Play
Мобильное приложение платежной системы «Мир» под названием Mir Pay исчезло из каталога Google Play. В этом убедился «360».
Приложение пропало из категории «Финансы» и перестало отображаться при поиске вручную. На сайте платежной системы «Мир» указали лишь два способа скачать Mir Pay вместо прежних трех — через российский каталог RuStore и в сервисе AppGallery от Huawei.
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Mir Pay запустили для бесконтактной оплаты при помощи смартфона и в интернете. Оно поддерживалось гаджетами с технологией NFC, операционной системой Android 7.0 и выше.
Американская корпорация Google в 2022 году остановила пилотный проект по запуску Google Pay для карт «Мир», а через год начала блокировать корпоративные сервисы Workspace попавших под санкции российских компаний. «Известия» сообщили, что с 3 апреля Samsung Pay запретит добавлять карты «Мир».
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