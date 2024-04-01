Важное 01 апреля 2024, 13:04 Кремль объяснил решение банков Армении отказаться от обслуживания карт «Мир» Песков: банки Армении отказались обслуживать карты «Мир» из-за давления США РИА «Новости»

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Армянские банки отказались обслуживать карты «Мир» из-за беспрецедентного давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Представитель Кремля отметил, что многие страны сталкиваются с давлением со стороны США. Штаты угрожают государствам санкциями.

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«Угроза вторичных санкций, угроза санкций и тому подобное. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, они принимают меры по хеджированию рисков», — подчеркнул Песков.

По его словам, Россия тоже принимает меры по хеджированию собственных рисков и по исправлению ситуации. РФ и Армения продолжат искать выходы из ситуации, чтобы компенсировать вред банкам, который нанесли западные санкции.

Банки республики перестали обслуживать отечественные карты «Мир» с субботы, 30 марта. Исключение составил «ВТБ Армения». Этот банк продолжит обслуживать российские карты.