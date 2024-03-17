Мир 17 марта 2024, 01:27 ВС США запретили находиться в Нигере Reuters: Нигер разорвал военное соглашение с США РИА «Новости»

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Военное правительство, находящееся у власти в Нигере, разорвало соглашение с США, согласно которому американские вооруженные силы могут находиться на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

«Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно», — написало агентство.

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О причинах этого решения не сообщается.

В декабре прошлого года Нигер аннулировал соглашение с Евросоюзом, разрешающее размещение европейской военной миссии в Ниамее.

Военный переворот в Нигере произошел в июле прошлого года. Войска страны во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани захватили власть и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума.