Мир 10 сентября 2023, 15:50 Франция отказалась признать власть мятежников в Нигере Макрон: Франция выведет войска из Нигера только по просьбе свергнутого Базума Правительство США / Правительство США

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Франция отказалась признавать власть мятежников в Нигере. Об этом на брифинге в Нью-Дели заявил президент страны Эммануэль Макрон.

В ходе подведения итогов переговоров G20 он подчеркнул, что войска Франции находятся в Нигере по запросу признанных Парижем властей. Также президент выразил соболезнования семьям погибших в Нигере французских солдат.

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«Мы требуем освобождения президента Базума и не признаем власть мятежников. Президент Базум не сдается, можем ли мы подвести его? Мы выведем войска только по просьбе президента Базума, в постоянном сотрудничестве с ним, не с теми, кто держит его в заложниках», — заявил Макрон.

В конце июля в Нигере военные совершили государственный переворот и свергли президента страны Мохамеда Базума.