Мир 05 декабря 2023, 13:46 Нигер аннулировал военное соглашение с Евросоюзом о миссии в Ниамее Reuters: Нигер разорвал военное сотрудничество с Евросоюзом Kristin Palitza / dpa / Global Look Press

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Власти Нигера отозвали разрешение на размещение военной миссии Евросоюза в Ниамее и отказались от оборонного сотрудничества с объединением. Об этом со ссылкой на МИД африканской страны сообщило агентство Reuters.

«Правящая хунта Нигера аннулировала военное партнерство страны с Европейским союзом, <…> отозвав разрешение на программу ЕС, созданную для поддержки сил безопасности», — заявили журналисты.

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Миссию EUCAP численностью 120 человек запустили в 2012 году для поддержки сил безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами. Нигер также потребовал вывести французские войска, которые помогали бороться с исламистами. Первые военные начали уходить в октябре из города Уаллам.

Смена власти произошла в Нигере в июле 2023 года, сообщили «Известия». Гвардия сместила президента Мохамеда Базума, новым лидером стал генерал армии Абдурахман Чиани.