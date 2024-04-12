Важное 12 апреля 2024, 09:13 ВС России ударили по электроподстанции комбината Рината Ахметова Подпольщик Лебедев: в Кривом Роге поразили электроподстанцию комбината Ахметова РИА «Новости»

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При атаке на Днепропетровскую область пострадала электроподстанция Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Предприятие принадлежало олигарху Ринату Ахметову, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

Российские войска поразили, по его словам, Южный горно-обогатительный комбинат. Сергей Лебедев сообщил, что взрывную волну почувствовали в 30 километрах от места удара.

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«Еще прилет был в Северный обогатительный комбинат, СевГОК, принадлежащий украинскому олигарху Ахметову. Прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества», — сказал он.

Ринат Ахметов считался одним из самых состоятельных украинцев, в 2022 году состояние бизнесмена оценивали в 4,9 миллиарда долларов. Его компания «Метинвест» в прошлом владела коксохимическим заводом в Авдеевке, предприятием «Азовсталь» и металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе. Имущество миллиардера в Крыму решили национализировать.