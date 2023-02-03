Общество 03 февраля 2023, 12:01 Имущество олигархов Ахметова и Коломойского национализировали в Крыму Спикер парламента Крыма заявил о национализации имущества Ахметова и Коломойского РИА «Новости»

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Имущество украинских олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахмета, а также ряда политиков и бизнесменов из Украины национализировали в Крыму. Об этом РИА «Новости» заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, в общей сложности национализация затронет порядка 500 объектов, которые относятся к различным банкам, предприятиям, спортивной и туристической инфраструктуре.

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Решение об этом депутаты приняли на заочном голосовании в пятницу, добавил Константинов. Он уточнил, что национализированы будут, в частности, земельные участники, пансионаты и здания, принадлежащие компаниям, владельцами которых являются Коломойский и Ахметов.

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Национализированы также активы Нестора Шуфрича, Сергея Таруты, Арсения Яценюка и гражданина Литвы Коласа Игориса, Завод холодильного оборудования в Красноперекопске, активы киевского футбольного клуба «Динамо», 12 украинских банков и ряд других, перечислил политик.

Он подчеркнул, что национализированные предприятия после приватизации начнут работать в российском законодательном поле, а часть их прибыли будут направлять на поддержку участников СВО.