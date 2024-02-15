Мир 15 февраля 2024, 08:40 Украина подготовила новые могилы для бойцов ВСУ из Авдеевки МК: 2 тысячи новых могил подготовили для бойцов ВСУ из Авдеевки Pxhere

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Руководство Украины начало готовиться к вероятной сдаче Авдеевки. Для этого уже подготовили около двух тысяч новых могил. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Как отметили авторы материала, в Днепропетровской области недавно открыли новое кладбище. Там, по данным местных жителей, подготовили около двух тысяч могил.

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Очевидцы предположили, что новое кладбище сделали для бойцов ВСУ. В частности, тех, кто сейчас принимает участие в боевых столкновениях в районе Авдеевки.

Накануне российские войска предложили ВСУ добровольно капитулировать из населенного пункта. Как отметил военкор Евгений Лисицын, приказ об отступлении украинских боевиков должен дать президент республики Владимир Зеленский. Но находящиеся в Авдеевке командиры ВСУ уже открыто говорят о готовности оставить там свои позиции.

Военный эксперт Роман Насонов предположил, что Авдеевка повторит судьбу Артемовска. Населенный пункт, по его мнению, может перейти к российской стороне.