ВС РФ уничтожили ракетные комплексы С-300 во время спецоперации на Украине

Вооруженные силы России 10 апреля ударом высокоточных ракет «Калибром» уничтожили зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно предоставленной информации, ВСУ получили эти комплексы от одной из европейских стран. Также поражены пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ.

Накануне ведомство продемонстрировало видео уничтожения наземной техники ВСУ ударом с вертолетов Ка-52.

Минобороны заявило, что специальная операция по демилитаризации Украины продолжается успешно, ВСУ продолжают попытки вывезти «Азов»* из Мариуполя.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что один из очагов сопротивления боевиков в Мариуполе, район порта, освобожден на 80%.