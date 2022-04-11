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    11 апреля 2022, 10:18

    ВС РФ уничтожили ракетные комплексы С-300 во время спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы России 10 апреля ударом высокоточных ракет «Калибром» уничтожили зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

    Согласно предоставленной информации, ВСУ получили эти комплексы от одной из европейских стран. Также поражены пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ.

    Накануне ведомство продемонстрировало видео уничтожения наземной техники ВСУ ударом с вертолетов Ка-52.

    Минобороны заявило, что специальная операция по демилитаризации Украины продолжается успешно, ВСУ продолжают попытки вывезти «Азов»* из Мариуполя.

    Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что один из очагов сопротивления боевиков в Мариуполе, район порта, освобожден на 80%.