Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по демилитаризации Украины, а ВСУ продолжают попытки вывезти «Азов»* из зоны спецоперации в Мариуполе. Об этом сообщили представители Минобороны. Текст брифинга опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Авиация ВКС и ракетные войска уничтожили 66 военных объектов противника, а средства ПВО сбили три украинских беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники», — отчитались в ведомстве.

Минобороны сообщило, что украинская сторона «не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка „Азов“* и иностранных наемников». В ведомстве рассказали о новых случаях безуспешного дезертирства националистов и напомнили о провале прошлых.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.