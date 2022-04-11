Басурин сообщил о почти полном освобождении порта в Мариуполе

Порт в Мариуполе почти на 80% освобожден от украинских националистов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Пытаются сопротивляться. Оставшиеся боевики пытаются уйти в район комбината „Азовсталь“, который стал крепостью», — сообщил он.

В этом районе засела крупная группировка боевиков из батальона «Азов»*, которые удерживали иностранных моряков, прикрываясь ими, как живым щитом.

Накануне войскам ДНР удалось эвакуировать 47 моряков из порта Мариуполя, среди них экипажи из Украины, России, Египта и Азербайджана.

Басурин уточнил, что в блокированном Мариуполе до сих находятся порядка трех тысяч нацистов, эпицентр боев находится в районе порта и завода «Азовсталь».

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.