ВС РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Одессе
Минобороны сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в Одесской области
Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Одесской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Также под удар попало три хранилища ГСМ. Атаки производились ударами высокоточных ракет. Согласно данным, которые предоставило оборонное ведомство, с этих объектов украинские националисты поставляли топливо для боевиков на николаевском направлении.
Накануне российские военные приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике, привлечены специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.
Также руководитель Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что Россия поспособствует эвакуации иностранцев, которые находятся в плену у нацистов в Мариуполе.