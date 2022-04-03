ВС РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Одессе

Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили нефтеперерабатывающий завод в Одесской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Также под удар попало три хранилища ГСМ. Атаки производились ударами высокоточных ракет. Согласно данным, которые предоставило оборонное ведомство, с этих объектов украинские националисты поставляли топливо для боевиков на николаевском направлении.

Накануне российские военные приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике, привлечены специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

Также руководитель Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что Россия поспособствует эвакуации иностранцев, которые находятся в плену у нацистов в Мариуполе.