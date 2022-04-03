Минобороны поможет эвакуировать иностранцев из Мариуполя

Россия заявила о готовности помочь в эвакуации иностранцев, которые находятся в заложниках у боевиков национальных батальонов в Мариуполе. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя», — привело в своем Telegram-канале Минобороны РФ слова генерала.

Для проведения гуманитарной операции, как уточнил Мизинцев, с 00:00 по московскому времени 3 апреля Вооруженные силы России открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют соблюдение «режима тишины» на маршруте.

Из Бердянска иностранцы могут эвакуироваться по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на территории, подконтрольные киевскому режиму. Также эвакуироваться можно морским транспортом. Российская сторона при этом готова обеспечить заход и выход судов для эвакуации в порт Бердянска.

Россия обратилась ко всем международным организациям с целью обязать Киев до 03:00 по московскому времени 3 апреля письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации.

Российские военные осуществляют в ЛНР гуманитарное разминирование. К работе приступили специалисты Международного противоминного центра ВС России.