Российские военные приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР
Минобороны РФ: российские военные начали гуманитарное разминирование в ЛНР
Российские военные осуществляют в Луганской Народной Республике гуманитарное разминирования. К работе приступили специалисты Международного противоминного центра ВС России.
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть часть работ российских военных.
«Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР», — отмечено в сообщении российского оборонного ведомства.
Специалисты ВС РФ предоставляют помощь в проведении гуманитарного разминирования освобожденных территорий ЛНР.
В состав группы, как пояснили в Минобороны, вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.
Приоритетные для работы саперов объекты будут определены по согласованию с руководством республики, добавили в ведомстве.
Россия со 2 марта доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявили в Минобороны РФ. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.