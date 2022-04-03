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    03 апреля 2022, 01:35

    Российские военные приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР

    Минобороны РФ: российские военные начали гуманитарное разминирование в ЛНР

    Валерия Шафирко

    Российские военные осуществляют в Луганской Народной Республике гуманитарное разминирования. К работе приступили специалисты Международного противоминного центра ВС России.

    Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть часть работ российских военных.

    «Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР», — отмечено в сообщении российского оборонного ведомства.

    Специалисты ВС РФ предоставляют помощь в проведении гуманитарного разминирования освобожденных территорий ЛНР.

    В состав группы, как пояснили в Минобороны, вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.

    Приоритетные для работы саперов объекты будут определены по согласованию с руководством республики, добавили в ведомстве.

    Россия со 2 марта доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявили в Минобороны РФ. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.