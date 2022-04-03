Российские военные приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР

Российские военные осуществляют в Луганской Народной Республике гуманитарное разминирования. К работе приступили специалисты Международного противоминного центра ВС России.

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть часть работ российских военных.

«Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР», — отмечено в сообщении российского оборонного ведомства.

Специалисты ВС РФ предоставляют помощь в проведении гуманитарного разминирования освобожденных территорий ЛНР.

В состав группы, как пояснили в Минобороны, вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.

Приоритетные для работы саперов объекты будут определены по согласованию с руководством республики, добавили в ведомстве.

Россия со 2 марта доставила на Украину почти 7,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявили в Минобороны РФ. На пунктах сбора подготовлены более 22,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.