20 апреля 2024, 14:54
Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино
Президент Украины Зеленский ограничил азартные игры в интернете для военных ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий работу онлайн-казино на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Согласно документу «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», владельцам казино запретят регистрировать несколько учетных записей для одного лица. Украинские власти также обяжут организаторов ввести лимит на время и установить государственную систему мониторинга. Помимо этого, в стране проведут информационную кампанию об опасности игровой зависимости
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Зеленский также поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ввести запрет на доступ военных к игровым заведениям в Сети.
Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком обвинил Зеленского в разрушении Украины. По его мнению, украинский лидер спровоцировал конфликт с Россией, хотя обещал украинцам добиться мира. Предприниматель добавил, что Белый дом не поддержал должным образом Украину.
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