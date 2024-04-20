Мир 20 апреля 2024, 14:54 Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино Президент Украины Зеленский ограничил азартные игры в интернете для военных ВСУ Unsplash

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий работу онлайн-казино на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», владельцам казино запретят регистрировать несколько учетных записей для одного лица. Украинские власти также обяжут организаторов ввести лимит на время и установить государственную систему мониторинга. Помимо этого, в стране проведут информационную кампанию об опасности игровой зависимости

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Зеленский также поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому ввести запрет на доступ военных к игровым заведениям в Сети.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком обвинил Зеленского в разрушении Украины. По его мнению, украинский лидер спровоцировал конфликт с Россией, хотя обещал украинцам добиться мира. Предприниматель добавил, что Белый дом не поддержал должным образом Украину.