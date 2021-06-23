Врачи предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса

В Индии начал распространяться новейший штамм коронавируса «дельта-плюс». Он отличается молниеносной заразностью и может обходить иммунитет.

Об опасности нового штамма рассказал директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа. По его словам, этим вариантом вируса можно заразиться, даже просто проходя без маски мимо инфицированного человека, сообщила India Today.

Беспокойство специалистов вызывает и способность штамма проявлять устойчивость к моноклональным антителам. Сейчас Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 продолжает изучение этого варианта вируса, чтобы понять, смогут ли существующие вакцины дать ему реальный отпор.

Ранее индийские врачи установили, что «дельта-плюс» может сильнее поражать легкие человека, а также подавлять активность антител переболевших и привитых людей.

Индийский штамм коронавируса, названный «дельта», выявили в октябре прошлого года. Он вызвал массовую вспышку заражения в Индии, а затем начал быстро распространяться по миру.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что этот возбудитель не разрушает клетки, а переходит из одной в другую, оставляя свою ДНК. Это помогает ему стать устойчивым к антителам. Однако, по словам ученого, вакцина «Спутник V» эффективна и против этого варианта вируса.