Аппетит Байдена привел врачей в восторг

Президент США Джо Байден, несмотря на заражение коронавирусом, чувствует себя хорошо, у него хорошие сон и аппетит. Об этом на брифинге сообщил координатор группы реагирования Белого дома доктор Ашиш Джа, написал RT.

«Мистер президент хорошо спал прошлой ночью, он чувствует себя лучше. Он даже показал мне пустую тарелку после своего завтрака и обеда! Байден постоянно шутит про свой аппетит, жалеет, что он не изменился», — сообщил Джа.

Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля, после чего перешел на полностью удаленную работу. Белый дом уточнил, что американский лидер останется на карантине до первого отрицательного теста.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что Байден принимает препарат Paxlovid, рекомендованный врачами при риске тяжелой формы коронавирусной инфекции, а также использует ингалятор с альбутеролом и пьет анальгетическое средство Tylenol.