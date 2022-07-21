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    21 июля 2022, 18:43

    Стало известно, какой препарат принимает Байден для лечения ковида

    Байден принял рекомендованное при риске тяжелой формы COVID-19 лекарство Paxlovid

    Максим Зинкин

    Президент США Джо Байден начал курс лечения от коронавирусной инфекции, приняв препарат Paxlovid, рекомендованный при риске тяжелой формы заболевания. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова привела пресс-служба Белого дома.

    Помощник президента уточнила, что Байден полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы болезни.

    В соответствии с рекомендациями врачей Байдена изолировали в Белом доме, он продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени.

    Американский лидер продолжит трудиться в изоляции от остальных до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест на коронавирус, после чего вернется к обычному графику работы.

    Сайт медицинского регулятора США сообщал ранее, что лекарство назначают пациентам с высоким риском тяжелой формы течения заболевания.