Стало известно, какой препарат принимает Байден для лечения ковида

Президент США Джо Байден начал курс лечения от коронавирусной инфекции, приняв препарат Paxlovid, рекомендованный при риске тяжелой формы заболевания. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова привела пресс-служба Белого дома.

Помощник президента уточнила, что Байден полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы болезни.

В соответствии с рекомендациями врачей Байдена изолировали в Белом доме, он продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени.

Американский лидер продолжит трудиться в изоляции от остальных до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест на коронавирус, после чего вернется к обычному графику работы.

Сайт медицинского регулятора США сообщал ранее, что лекарство назначают пациентам с высоким риском тяжелой формы течения заболевания.