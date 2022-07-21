Байден сдал положительный тест на коронавирус
Белый дом сообщил о положительном тесте на коронавирус у президента США Байдена
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Сотрудники администрации президента США подчеркнули, что симптомы у зараженного лидера страны умеренные. Байден перешел на удаленную работу.
В ведомстве напомнили, что президент прошел полный курс вакцинации и сделал два бустера вакцины. Он начал принимать прописанные врачами лекарства.
«В соответствии с рекомендациями медиков он останется в изоляции в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять свои обязанности», — говорится в сообщении администрации.
В пресс-службе уточнили, что президент останется на карантине до первого отрицательного результата теста на коронавирус.
Всех, кто контактировал с Байденом со вторника, когда его тест на коронавирус был отрицательным, проверят врачи.