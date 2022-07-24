Врач заболевшего ковидом Байдена рассказал о его состоянии

Президент США Джо Байден хорошо переносит лечение от ковида. Состояние здоровья американского лидера продолжает улучшаться. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор.

По словам медика, Байдена лечат препаратом Paxlovid. Президент уже значительно меньше кашляет, а давление, пульс и температура тела остаются в норме. При этом у него остаются проблемы с голосом.

«Преобладающий симптом в настоящий момент — это боль в горле. <…> Легкие чистые. Президент продолжает хорошо переносить лечение», — отметил О’Коннор.

Ранее Байден пожаловался на свой голос во время разговора с подчиненными по видеосвязи. Он заявил, что чувствует себя гораздо лучше, чем звучит.

О заражении Байдена коронавирусом 21 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Американского лидера отправили на самоизоляцию и приступили к его лечению. Врачи дают Байдену препарат Paxlovid и анальгетическое средство Tylenol. При необходимости они используют ингалятор с альбутеролом.