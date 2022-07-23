«Чувствую себя лучше, чем звучу». Заболевший ковидом Байден пожаловался на голос
Президент США Байден после заражения коронавирусом стал говорить низким голосом
Ушедший в самоизоляцию после заражения коронавирусом президент США Джо Байден стал говорить более низким голосом, чем обычно. В этом убедились участники онлайн-совещания по вопросам экономики. В социальных сетях распространилось видео с собрания.
Байден пообщался с подчиненными по видеосвязи. Свое выступление он начал с жалобы.
«Прошу прощения за свой голос. Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучу», — заявил Байден.
Американский лидер ушел на карантин 21 июля после положительного теста на коронавирус. Пресс-служба Белого дома объявила, что симптомы у президента умеренные и он уже начал принимать прописанные медиками лекарства.
Речь идет о препарате Paxlovid, рекомендованном при риске тяжелой формы заболевания. Лечащий врач президента США Кевин О`Коннор заявил, что после первого дня лечения Байден чувствует себя лучше, но у него сохранился насморк, есть кашель и слабость.