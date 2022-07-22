Лечащий врач заявил об улучшении состояния Байдена

После первого дня лечения от ковида состояние президента США Джо Байдена улучшилось. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О`Коннор.

«Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились», — сообщил медик. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

Как уточнил О`Коннор, накануне вечером у президента была температура в районе 37,4 градуса. Байден принял жаропонижающий препарат, после чего показатель не поднимался. Несмотря на улучшение состояния, у лидера страны все еще есть насморк, а также периодически появляются кашель и слабость.

При этом врач подчеркнул, что давление у Байдена в норме, как и уровень кислорода в крови. Проблем с дыханием у президента тоже нет. Для лечения медики будут применять препарат Paxlovid, анальгетическое средство Tylenol и в случае необходимости ингалятор с альбутеролом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выявлении коронавируса у Байдена 21 июля. Сейчас президент находится на самоизоляции и продолжает работать.