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    22 июля 2022, 21:38

    Лечащий врач заявил об улучшении состояния Байдена

    Врач О`Коннор: состояние Байдена улучшилось после первого дня лечения от ковида

    Дарья Бунякова

    После первого дня лечения от ковида состояние президента США Джо Байдена улучшилось. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О`Коннор.

    Лечащий врач заявил об улучшении состояния Байдена

    «Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились», — сообщил медик. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

    Как уточнил О`Коннор, накануне вечером у президента была температура в районе 37,4 градуса. Байден принял жаропонижающий препарат, после чего показатель не поднимался. Несмотря на улучшение состояния, у лидера страны все еще есть насморк, а также периодически появляются кашель и слабость.

    При этом врач подчеркнул, что давление у Байдена в норме, как и уровень кислорода в крови. Проблем с дыханием у президента тоже нет. Для лечения медики будут применять препарат Paxlovid, анальгетическое средство Tylenol и в случае необходимости ингалятор с альбутеролом.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выявлении коронавируса у Байдена 21 июля. Сейчас президент находится на самоизоляции и продолжает работать.