Мир 22 марта 2024, 12:04 Впервые со времен «черной смерти» население Земли пойдет на убыль The Telegraph: население Земли начнет сокращаться к 2100 году Unsplash

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В ближайшие десятилетия из-за снижения рождаемости население Земли сократится. К 2100 году страны Африки опередят по количеству младенцев весь остальной мир, сообщил The Telegraph.

Ученые спрогнозировали резкое снижение рождаемости. Впервые настолько сильный спад фиксировали в XIV веке в годы «черной смерти». Пандемия чумы сократила население Земли с 400 до 350 миллионов человек, а отдельно взятой Европы на треть.

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Коэффициент рождаемости в 1950 году составлял 4,84 ребенка на женщину, но к 2021 году опустился до 2,23. В 2050 году он достигнет 1,83, еще через полвека — 1,59. Для поддержания прироста населения потребуется коэффициент на уровне 2,1.

Специалисты предупредили, что в 2050 году в 155 из 204 стран уровень рождаемости опустится ниже, чем необходимо для поддержания численности населения, в 2100 году — еще в 43 государствах. К XXII веку страны Африки к югу от Сахары обгонят весь остальной мир по количеству младенцев.

В 2022 году население Земли превысило восемь миллиардов человек. За последние восемь лет оно увеличилось в восемь раз.