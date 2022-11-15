Мир 15 ноября 2022, 09:52 Численность населения Земли превысила восемь миллиардов ООН заявила, что на Земле проживают более восьми миллиардов человек freepik

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По последним данным, на Земле живут более восьми миллиардов человек. Об этом заявили в пресс-службе ООН со ссылкой на подсчеты организации.

Численность населения планеты увеличилась на миллиард за последние 12 лет. А к 2030 году, согласно прогнозам, на Земле будут жить 8,5 миллиарда, в 2080-м — уже 10,4 миллиарда.

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В ООН рассказали, что численность населения на планете выросла в восемь раз за последние 200 лет. Например, в начале 1990-х речь шла об 1,6 миллиарда, в 2000-х — о шести миллиардах, в 2011-м — о семи миллиардах. Специалисты объяснили такой рост развитием медицины, высоким охватом вакцинации, большим доступом к питьевой воде.

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Однако в организации отметили, что темпы прироста в последнее время замедляются. Эксперты считают, что количество жителей с 2020 по 2050 год уменьшится на процент или больше в свыше чем 60 странах мира.