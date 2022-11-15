Здоровье 15 ноября 2022, 20:01 Восемь миллиардов землян. Будущее человечества зависит от государства Демограф Синельников заявил, что Запад восполняет убыль населения мигрантами freepik

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Население Земли официально превысило отметку в восемь миллиардов. Демографы предупреждают, что перенаселение создает проблему для людей, беби-бум приводит к снижению рождаемости у последующих поколений, а миграция — плохой способ регулировать численность жителей той или иной страны. Баланс помогут удержать грамотная государственная политика и помощь семьям.

Согласно последнему отчету ООН, на Земле официально живут восемь миллиардов человек. Благодаря развитию медицины и доступу к питьевой воде за последние 200 лет численность населения нашей планеты выросла в восемь раз.

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К 2030 году нас будет восемь с половиной миллиардов. Более половины прогнозируемого прироста населения мира сосредоточится в Конго, Египте, Индии, Эфиопии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзании.

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Однако эти темпы в последнее время замедляются. Даже Китаю, традиционному рекордсмену по количеству жителей, обещают, что каждое следующее поколение будет на 15% меньше по численности, чем предыдущее.

Беби-бум привел к голоду

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал «360», что рост населения создает проблемы для самих людей. Взять хотя бы историю демографического взрыва середины XX века.

В 50-е годы в страны Азии, Африки, Латинской Америки привезли антибиотики. Эти лекарственные средства помогли быстро и очень сильно снизить смертность от инфекционных заболеваний, особенно среди детей. Александр Синельников

Он уточнил, что уровень рождаемости довольно долго оставался высоким. Если раньше у родителей на свет появлялось много детей, а выживали лишь несколько, то теперь выживали почти все. Так большая часть семей стали многодетными и оказались в трудном материальном положении.

«Сельские семьи не могли свои небольшие земельные наделы разделить между детьми — каждый получил бы совсем маленький кусочек земли. Людям стало тесно в своих домах, а если они переселялись из деревень в города, то не могли найти работу», — объяснил профессор.

Как итог — массовая эмиграция жителей азиатских и африканских стран в Западную Европу. В Россию ехали из Центральной Азии те самые гастарбайтеры — трудовые мигранты. Их коллеги — мигранты из Латинской Америки стремились в США, рассказал демограф.

freepik

«Эта миграция в какой-то степени сократила население в тех странах, где была высокая рождаемость, но не решила всех их проблем. А также принесла много неприятностей в страны, где мигранты селились. И проблема высокой рождаемости оставалась», — добавил Синельников.

Мигранты компенсируют нехватку населения

Каким-то странам потребовалось одно, каким-то — два поколения, чтобы дети, выросшие в многочисленных многодетных семьях, поняли, что не хотят такой же судьбы для потомков, продолжил профессор.

По его словам, в тех странах, где еще недавно был высокий уровень рождаемости, она пошла на спад. Это и привело к тому, что темпы роста населения стали снижаться и даже могут смениться заметной убылью.

«В России, например, рождаемость ниже показателей смертности уже 30 лет. В Германии — 50 лет. Во многих других странах Западной Европы тоже население сокращается, хоть и компенсируется притоком мигрантов», — сказал профессор.

Пекинское метро / РИА «Новости»

Уровень рождаемости будет снижаться

Синельников рассказал, что каждые два года ООН составляет новый демографический прогноз. Последний опубликовали летом этого года. Такое исследование, как правило, предусматривает три варианта развития событий: с низкой, средней и высокой рождаемостью.

При низкой рождаемости население всего мира начнет сокращаться в 2053 году, при средней — в 2086-м. При высокой рождаемости рост населения будет продолжаться, хотя снижающимися темпами. Но, честно говоря, этот вариант очень маловероятен. Александр Синельников

По словам социолога, ни один из прогнозов Организации Объединенных Наций не предусматривает, что ожидаемая убыль населения когда-нибудь сменится стабилизацией или тем более новым приростом.

Лекарство хуже болезни

Хотя население не испытывает трудностей из-за того, что его численность падает, это ощущает государство, ведь оно ослабляется, отметил Синельников. Многодетным семьям тоже приходится нелегко из-за материальных трудностей.

«Если высокая рождаемость со временем обязательно должна упасть, потому что она создает проблемы для самого населения, то низкая рождаемость со временем не будет автоматически повышаться — нет никаких оснований этого ожидать», — объяснил демограф.

Изменить это положение может только усиленная господдержка многодетных семей государством. Поэтому в России проводится интенсивная демографическая политика повышения рождаемости, она имеет частичный успех.

РИА «Новости»

Закон о материнском капитале в 2007 году вызвал значительный прирост в численности новорожденных. Однако потом рождаемость стала снижаться — вслед за количеством заключенных браков, уточнил профессор.

«Западные страны предпочитают закрывать глаза на эту проблему и всю естественную убыль своего населения компенсируют миграционным приростом. Хотя как раз в этих странах миграция оказывается лекарством, которое хуже болезни», — предупредил Синельников.

Отношения между мигрантами и коренным населением, по словам демографа, создают большие проблемы, особенно в Западной Европе.

Мигранты / РИА «Новости»

Логика подсчетов

Первым, кто поставил вопрос о перенаселенности мира, был английский ученый Томас Роберт Мальтус. Он впервые писал об этом еще в конце XVIII века, когда население мира составляло меньше миллиарда человек.

«С тех пор население мира увеличилось в восемь с лишним раз. Но люди стали жить намного лучше, чем во времена Мальтуса, Часто мы видим, что во многих странах с очень плотными и многочисленным населением люди живут, в общем-то, неплохо», — отметил профессор.

Он добавил, что непосредственно в России сравнительно немного населения на огромную территорию страны. Однако есть регионы, где «концентрация» людей очень велика: это прежде всего Москва и Петербург с пригородами, другие большие города.

«Эти регионы формально можно считать перенаселенными, но люди-то в них живут гораздо лучше, чем в тех регионах России, откуда они в эти мегаполисы едут. Нет такой связи: „где людей очень много, там они живут обязательно плохо“», — сказал Синельников.

РИА «Новости»

При этом он уточнил, что у людей повышаются требования к уровню и условиям жизни, и в соответствии с этими требованиями необходимо все больше материальных ресурсов. Это не только вопрос продовольствия, но и жилья, энергоресурсов, транспорта и так далее.

Профессор допустил, что наверняка кто-нибудь посчитает, сколько людей должно быть, чтобы на всех хватило энергоресурсов при нынешнем уровне их потребления на одного. Но когда население мира сократится до такой оптимальной численности, придется провести новый перерасчет.

«Найдутся ученые, которые посчитают, что оптимальная численность должна быть еще меньше, потому что потребности у людей к этому времени вырастут. Значит, пусть население дальше сокращается? Извините, такая логика может довести до полного вымирания», — подытожил демограф.