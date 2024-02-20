Власть 20 февраля 2024, 05:18 Сальдо назвал четыре региона Украины, которые являются «абсолютной Россией» Сальдо: Харьковская и Одесская области Украины являются «абсолютной Россией» РИА «Новости»

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Четыре украинских области являются «абсолютной Россией». Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал он.

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Также он назвал Полтавскую, Сумскую, Черниговскую, Кировоградскую и Черкасскую области неразрывно исторически связанными с Россией.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия сейчас проживает особенный период и защищает свои территории, которые веками находились в ее составе. По его словам, эти земли у российской стороны пытались отнять.

Как отмечал бывший помощник министра обороны США Час Фриман, после потери Украиной выхода к Черному морю Россия начнет диктовать стране свои условия для мирного соглашения.