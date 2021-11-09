Немецкий орган Bundesnetzagentur может закончить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в январе 2022 года. При этом Польше и Украине не стоит участвовать в этом. Такое мнение выразил немецкий депутат, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РБК.

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации „Северного потока — 2“ в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», — сообщил он.

Изначально форсировать запуск газопровода предложил сам премьер-министр Баварии. Эрнст лишь согласился с ним и добавил, что, чем быстрее на рынок поступит большое количество газа, тем скорее спрос на топливо начнет отвечать предложению, рынок стабилизируется и цены станут ниже.

Депутат уверил журналиста издания, что никаких договоренностей с США насчет прекращения использования «Северного потока — 2» в случае разногласий с Украиной у Германии нет.

«Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ», — объяснил политик.

Эрнст завершил свое выступление тем, что обозначил свою позицию насчет участия Польши и Украины в сертификации газопровода. По его мнению, эти страны не должны его принимать.

Газопровод «Северный поток — 2» протянулся по дну Балтийского моря от России до Германии. Эта магистраль может за год передавать 55 миллиардов кубометров газа. В начале сентября его строительство завершилось, сейчас идет процесс сертификации независимого оператора Nord Stream 2 AG.