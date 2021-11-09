Строительство «Северного потока — 2» завершено, и газопровод готов к запуску. Теперь «Газпрому» необходимо решить вопрос сертификации компании Nord Stream 2 AG в роли независимого транспортного оператора. Эксперты считают, что это не займет много времени, а запуск газопровода стабилизирует цены на рынке и укрепит сотрудничество России с ЕС.

Запуск «Северного потока - 2»

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заявил о готовности газопровода к запуску. Об этом сообщил ТАСС.

Первая его нитка уже заполнена техническим газом, а вторая готовится к заполнению. Об окончании строительства трубопровода также заявлял 10 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Предполагалось, что проект будет завершен до конца 2019 года, но из-за санкций США строительство затянулось.

На данный момент у «Северного потока — 2» осталась только одна проблема. Согласно законодательству ЕС, поставщик сырья и компания владеющая газопроводом должны быть разными. У «Газпрома» могут возникнуть сложности с сертификацией компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора. Фиников этот вопрос отказался комментировать.

Помимо этого нужно будет предоставить документы, свидетельствующие о том, что проект соответствует всем техническим нормам, в Горное управление города Штральзунд. Отмечается, что запретить прокачку газа по трубопроводу в ведомстве не смогут, но за ее начало без регистрации на оператора наложат штраф.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» также заявил, что могут возникнуть только сложности бумажного характера со стороны ЕС. Однако в их же интересах сделать все быстро.

«Вокруг этого проекта столько политики и странных вещей происходило последний год, что уже у прогнозистов глаз дергается. <…> Там есть определенные двойные стандарты, потому что если бы речь шла не о „Газпроме“, а Equinor или любой другой компании, никакой проблемы бы не было. Это все решилось бы проще, быстрее и без скандалов», — отметил эксперт.

По его словам, «Газпром» провел все необходимые мероприятия, и прямой связи между компаниями нет. Он также добавил, что Европе предлагали выкупить газопровод, но они не захотели. Дело в том, что ЕС не умеет эксплуатировать газопроводы, потому что эта система у них не развита, так как газопроводов до последнего времени у них было немного, да и кадров своих нет. Именно поэтому скорее всего вопрос с «Газпромом» решится быстро.

Последствия запуска трубопровода

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «360» о последствиях запуска «Северного потока — 2».

«Во-первых, как минимум часть паники на бирже уляжется. Это будет хорошим знаком для того, чтобы игроки и спекулянты на бирже стали играть на понижение стоимости», — отметил он.

«Северный поток — 2» не сможет мгновенно выдать весь объем газа, который сейчас нужен Европе, но сам факт начала поставок будет влиять на снижение цен. По словам Митраховича, даже появление слухов о скором начале работы трубопровода приводило к изменению ситуации на бирже.

Во-вторых, Россия сможет наладить новый стратегический канал поставок газа в Европу. Это поможет снизить зависимость от Украины, а в случае необходимости Россия сможет сократить транзит через нее. Новый трубопровод дает возможность поставлять газ в Германию или условную Чехию гораздо быстрее.

«Маршрут банально короче, если брать наши новые месторождения на Ямале, которые являются ресурсной базой для „Северного потока — 2“. Он и с точки зрения углеродного следа лучше, и давление там больше, чем в газопроводах, идущих по старым маршрутам», — подчеркнул эксперт.

В проекте участвуют европейские компании, что связывает Россию и ЕС на уровне бизнеса. Существование такого сотрудничества усложнит попытки американцев склонить европейцев в адрес новых санкций в отношении России. По мнению Митраховича, это комплексная история безусловно необходимая и для России, и для Европы.

При этом он отметил, что вряд ли ЕС сразу признает свои ошибки в вопросах реформы газовых рынков и начнет вновь заключать с Россией долгосрочные контракты, но даже если они будут краткосрочными, это все равно поспособствует снижению цен на газ в Европе до рационального уровня. Он будет все еще конкурентноспособным, но в тоже время будет иметь адекватную цену, что приведет к его закупкам в большом объеме.