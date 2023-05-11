Мир 11 мая 2023, 23:52 США рассмотрят возможность ослабить санкции для обмена заключенными с Россией CNN: США изучают возможность ослабления санкций против РФ для обмена заключенными РИА «Новости»

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США изучают вопрос ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключенными. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В США сейчас нет «высокопоставленных» российских шпионов, что затрудняет планируемую сделку. В этом контексте Вашингтон ведет переговоры с Бразилией, Германией и Норвегией, а также государствами постсоветского пространства, где задерживали «предполагаемых российских шпионов».

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Американцы намерены освободить содержащихся в заключении в России Пола Уилана и сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о непотребной акции на заседании СБ ООН с родственниками Пола Уилана. Американец осужден в России за шпионаж.