Криминал 13 апреля 2023, 14:03 Обмен Гершковича и Уилана на осужденных в США россиян обсудят спецслужбы Замглавы МИД Рябков: обмен журналиста Гершковича можно обсудить только после суда Соцсети

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Спецслужбы России и США смогут обсудить обмен журналиста Эвана Гершковича только после того, как суд вынесет приговор. Сравнивать его с Полом Уиланом некорректно, потому что дело еще не закрыли, заявил на брифинге замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

«Вопрос об обмене кого бы то ни было может рассматриваться после того, как суд выносит свой вердикт конкретно по тому или иному обвинению», — сказал Рябков.

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Обменом заключенных, по словам замминистра, займутся спецслужбы по особому каналу. Сергей Рябков пожаловался, что газета The Wall Street Journal, на которую работал задержанный по подозрению в шпионаже репортер, ежедневно нагнетает ситуацию.

Он также призвал не «ставить на одну доску» Гершковича и Уилана, ведь формально это некорректно — последнему уже вынесли приговор.

Американского журналиста задержали 30 марта в Екатеринбурге, сообщило Nation News. Его заподозрили в сборе сведений о работе предприятия военно-промышленного комплекса.

Бывшего морского пехотинца Пола Уилана в 2020 году приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Его задержали 28 декабря 2018 года в Москве при получении флеш-карты со списком сотрудников спецслужб.