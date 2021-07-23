Возможность исключения «Талибана»* из списка запрещенных в России организаций оценили в Кремле

Руководство России пока не планирует исключать «Талибан»* из списка запрещенных в стране организаций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы подчеркнул, что «Талибан»* — это «ощутимая и мощная сила». Он особенно отметил, что для России важна безопасность границ стран-партнеров, прежде всего Таджикистана.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин заявил, что российская военная база в Таджикистане получит 17 современных боевых машин пехоты на фоне эскалации конфликта в Афганистане. Также с 5 по 10 августа военные России, Узбекистана и Таджикистана проведут совместные учения в Хатлонской области.

Обстановка в Афганистане обострилась из-за активных действий боевиков «Талибана»*, которые завладели переходом на афганско-туркменской границе и захватили более 150 районов страны. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверил, что в регионе начнутся серьезные проблемы, если талибы* начнут пропагандировать свои идеи за пределами Афганистана.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.