Политолог назвал последствия взятия Афганистана талибами*

Захват перехода на афганско-туркменской границе означает лишь одно — «Талибан»* забрал Афганистан себе. Это приведет к серьезным последствиям. Такое заявление в разговоре с «360» сделал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Сам факт [захвата пограничного перехода] доказывает лишь одно, что талибы практически взяли Афганистан себе. <…> [Это] значит, что афганские власти не существуют, что большинство специалистов так и предполагали. Это означает, что Афганистан будет талибанским», — объяснил Журавлев.

По словам политолога, несостоятельное руководство Афганистана «может лишь хорошо воровать». Талибы, отметил Журавлев, — это религиозные фанатики, которые стремятся к жизни в теократическом государстве. Если боевики начнут пропагандировать свои идеи за пределами Афганистана, это создаст большие проблемы в Центральной Азии. Политолог предрек войны на границах нескольких стран региона, так как ничего не понимающий в экономике «Талибан»* рано или поздно оголодает.

«Почва для исламизма, к сожалению, в малых странах Центральной Азии есть», — добавил собеседник и предупредил, что если «Талибан»* двинет дальше на север, то России придется с ним воевать. Ранее боевики радикального движения вошли в Кандагар. Это второй курпнейший город Афганистана.

*«Талибан» запрещенная в России организация.